غادة عبدالرحيم تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر السكان والصحة والتنمية

شاركت الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، في الجلسة الختامية لفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت دكتورة غادة عبد الرحيم، أن النسخة الثانية من المؤتمر اتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكدًا أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقًا بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعيًا لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.

ولفت إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين و محليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من 38،672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني و المهاري لشباب الأطباء، مؤكدة أن الدولة تعمل على رفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادي وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعي الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكًا أن التنمية البشرية تتطلب نهجًا حكوميًا لا مركزيًا شاملًا، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية في الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم إجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان في جمهورية مصر العربية.

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