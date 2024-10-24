موقف محمد صلاح.. تسريبات قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وأكد «كاف» على إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية في مدينة مراكش بالمغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى أن الحفل يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، حيث يكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، التي يتنافس عليها نجوم القارة السمراء في مختلف الدوريات وملاعب العالم.

وتوج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي السابق وجالطا سراي التركي الحالي، بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية في نسختها الماضية، بعدما تفوق على النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تسريبات قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بحسب العديد من التقارير الصحفية والإعلامية عن تواجد محمد صلاح ضمن القائمة، رفقة المغربي براهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني ومواطنه سفيان رحيمي هداف العين الإماراتي.

تسريبات قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

1- المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

2- المغربي براهيم دياز - ريال مدريد الإسباني

3- المغربي سفيان رحيمي - العين الإماراتي

4- النيجيري فيكتور بونيفاس - باير ليفركوزن الألماني

5- الغيني سيرو جيراسي - بوروسيا دورتموند الألماني

6- الغاني محمد قدوس - وست هام يونايتد الإنجليزي

7- الجنوب أفريقي رونوين ويليامز - صن داونز الجنوب أفريقي

8- النيجيري أديمولا لوكمان - أتالانتا الإيطالي

9- الإيفواري كريم كوناتي - ريد بول سالزبورج النمساوي

10- الإيفواري سباستيان هالير - ليجانيس الإسباني.