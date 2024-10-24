جوجل يحتفل بـ “نصف القمر الأخير” ويغير شعاره

يحتفل محرك البحث الشهير “جوجل” بمرحلة “نصف القمر الأخير” أو “الربع الأخير” من الدورة القمرية، والتي تصادف يوم 24 أكتوبر 2024، وفي هذه المرحلة، تكون إضاءة القمر حوالي 47%، حيث تكون الجهة اليسرى منه مضاءة في نصف الكرة الشمالي، بينما الجهة اليمنى تكون مظلمة، وفي نصف الكرة الجنوبي يحدث العكس، وتأتي هذه المرحلة بعد نحو ثلاثة أسابيع من القمر الجديد، وتعتبر واحدة من المراحل الأربعة الرئيسية للدورة القمرية التي تستمر حوالي 29.5 يوماً.

وخلال هذه المرحلة، يبدأ القمر في الغروب في منتصف النهار ويظل مرئيًا حتى منتصف الليل، والاحتفال بمثل هذه الأحداث الفلكية من قِبل جوجل يعزز من الوعي بعلم الفلك والأحداث الطبيعية المهمة التي تؤثر على حياة البشر منذ القدم، واحتفال جوجل يتضمن لعبة نقاط التكامل لمعرفة بمراحل الدورة القمرية بين المستخدمين، ونصف القمر الأخير ظاهرة ترى بالعين المجردة.

وشهدت سماء الوطن العربي خلال الساعات الماضية اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المريخ، وهو حدث يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

والتغيرات الملحوظة في سطوع المريخ ولونه الأحمر تعد جزءًا من الأسباب التي تجعل رؤية المريخ في سماء الليل مثيرة للاهتمام، فنصف القمر مضاء والنصف الآخر مظلما، وعن فترة التربيع الأخير، يظهر نصف القمر مضاء والنصف الآخر مظلمًا، التي تعتبر فرصة مثالية لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار أو تلسكوب صغير، إذ تكون الجبال والفوهات واضحة جدًا، خاصة على الخط الفاصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي للقمر.

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