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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ قانون: بنك التنمية التابع لـ"بريكس" لا يفرض شروطًا على الدول المقترضة

الدكتور أحمد سعيد،
الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي
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قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن علاج التضخم الموجود حلال الفترة الحالية يتمثل في زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، في حين الولايات المتحدة الأمريكية تواجه التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، وتمول الحرب الأوكرانية والحرب الإسرائيلية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الناتج القومي لمجموعة البريكس ارتفع من 29% من الناتج الإجمالي عالميًا، لـ37%، مشيرًا إلى أن التوقعات تُشير إلى تفوق الناتج الإجمالي لـ"البريكس" لمجموعة السبع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ميزة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس أنه لا يفرض على الدول التي تريد الحصول على قروض أي أيدولوجية أو شروط قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية، ولكن هذا التجمع يعرض التعاون من أجل تحقيق الرفاهية لمجموعة الشعوب الموجودة في التجمع.

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