خالد الجندي: أنا أؤمن بحياة النبي في قبره.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصاً في مناسبات مثل الحج وزيارة المدينة المنورة، مؤكدا أن هذه الزيارات ليست مجرد تجارب عابرة، بل هي لحظات روحانية تعزز إيماننا وتجدد ولاءنا للنبي.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن من أبرز ميزات هذه الزيارة هو الشعور بالخصوصية كأحد محبي النبي، مشيراً إلى أن الله أنعم علينا بمعرفة سيرته العطرة.

وأكد على إيمانه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وهو اعتقاد يشاركه جميع المؤمنين، فعندما نصلي عليه، نقول: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، مما يعكس أننا نتحدث إليه كأنه حاضر معنا.

وأضاف الجندي أن هناك من يعتقد أن النبي قد انتقل إلى الآخرة، وهو أمر صحيح من حيث انتقال الروح، لكنه أكد على ضرورة الاعتقاد بأنه حي في عالم البرزخ، مما يضفي عمقاً روحياً ومعنوياً على مكانته.