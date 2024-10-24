موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس لمواجهة فرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فرينكفاروزي المجري، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره فرينكفاروزي بملعب جروباما أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس أمام فرينكفاروزي، ليشارك في المباراة الرابعة هذا الموسم مع فريقه.

وخاض عبد المنعم 3 مباريات في التشكيل الأساسي لفريق نيس من أصل 4 هذا الموسم، حيث شارك أمام نانت في مباراة الجولة الماضية في الدوري الفرنسي، وظهر بشكل جيد.

كان محمد عبد المنعم خاض أول مباراة له مع نيس أمام أنجيه بديلًا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الفرنسي، والتى انتهت بفوز نيس 4-1، وذلك عقب انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

تشكيل نيس لمواجهة فرينكفاروزي المجري

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – مويس بومبيتو – أنتوني ميندي

خط الوسط: علي العبدي – هشام بوداوي – أنتوني ميندي - جوناتان كلوس

وفي الهجوم: جيريمي بوجا - يوسوفا موكوكو – إيفان جيساند.