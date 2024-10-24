«New Genesis» بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي على الهناجر

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي الروماني «New Genesis»، ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس»، برئاسة الفنان عمرو قابيل، التي تستمر حتى غدًا الجمعة على مسرح السامر.

وعرض «New Genesis» "سفر التكوين الجديد .. قوة المجتمع والتعاون"، ينتمي لعروض المسرح الجسدي، من إخراج Gemza László Péter

يتناول العرض فكرة أهمية التجديد وقوة المجتمع، في التغلب على التحديات والإبداع معًا، كما يطرح سؤالا حول كيف يمكننا تجربة الألم والصعوبات، والتخلي عنها، والارتقاء من خلال الجهد الجماعي، ويؤكد العرض أنه لا يوجد طريق آخر للمضي قدمًا سوى إيجاد القوة في الوحدة والعمل معًا لإعادة بناء عالم أفضل، والحاجة إلى التغيير والبداية الجديدة.

ويدعو العرض الأجيال الجديدة، أن يكون قادرةعلى تحمل مسؤولية إعادة خلق العالم، ولا تولد هذه البداية الجديدة من دموع الألم فحسب، بل تولد أيضًا من الاتصال، وتتطلب عملية التجديد منا قبول حقائق بعضنا البعض، وتعزيز التفاهم والتعاون باعتبارهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا.

كما يدعو «New Genesis» إلى إدراك المسئولية المشتركة لاكتشاف طرق جديدة لقبول ودعم بعضنا البعض، بدلًا من تجنب الألم أو تجاهله، وعلينا أن نتشجع ونتوجه إلى قوة للتغيير، من خلال الاعتماد على بعضنا البعض، ليمكننا أن نشق طريقًا جماعيًا نحو الشفاء والتجديد.

وتتشكل لجنة تحكيم عروض الملتقى من الدكتورة رانيا فتح الله، والناقدة أسماء حجازي من مصر، والبروفيسور فيليب جيجيه بولون من فرنسا، والدكتورة نیكار حسيب من النمسا، والفنان شامال أمين من النمسا.

وتضم اللجنة العليا للملتقى برئاسة الدكتور حسام بدراوي، وعضوية كل من: الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي، ورئيس ومؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.