الأمم المتحدة تُحيي اليوم العالمي للإعلام الإنمائي

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للإعلام الإنمائي 24 أكتوبر من كل عام، وهو مناسبة تهدف إلى تعبئة الرأي العام لدعم الأهداف الإنمائية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا اليوم كجزء أساسي من جهود التعبئة على مستوى البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تسعى الحكومات في البلدان المتقدمة إلى توعية شعوبها بضرورة دعم الجهود الإنمائية ومساعدة الدول النامية على تسريع تقدمها الاقتصادي والاجتماعي.

تشدد هذه المناسبة على أهمية توعية الشعوب في الدول النامية حول فوائد التنمية، والتضحيات المطلوبة لتحقيق أهدافها، وتلعب وسائل الإعلام القومية دوراً محورياً في هذا السياق من خلال توفير المعلومات الأساسية وتحفيز الحوار حول قضايا التنمية، وفي عام 1972، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص هذا اليوم للفت انتباه العالم إلى مشاكل التنمية والحاجة الماسة للتعاون الدولي.

تم اختيار هذا التاريخ تحديداً ليتزامن مع يوم الأمم المتحدة ومع اعتماد الاستراتيجية الإنمائية الدولية الثانية في عام 1970، ويركز هذا اليوم بشكل خاص على دور الشباب في تعزيز الوعي بمشاكل التنمية وزيادة الجهود نحو تحقيق تعاون عالمي أفضل في هذا المجال.