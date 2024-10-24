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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

كريستالينا جورجيفا: تخفيض رسوم القرض توفر 800 مليون دولار لمصر في 6 سنوات

صندوق النقد
صندوق النقد
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كشفت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، أن الصندوق قد وافق مؤخراً على تقديم الشريحة الثالثة من قرض التسهيل الممدد المبرم مع الحكومة المصرية، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار.

وفي تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، أوضحت جورجيفا أن مجموعة الصندوق تخطط لإجراء زيارة إلى مصر خلال الأيام العشرة المقبلة. 

وأشارت إلى أن صرف هذه الشريحة سيكون مطلع نوفمبر، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت جورجيفا أن مجموعة الصندوق قررت تخفيض أعباء رسوم الديون على مصر، وهو ما تم إقراره من قبل مجلس الإدارة قبل عشرة أيام، مما سيوفر للخزانة المصرية نحو 800 مليون دولار حتى عام 2030.

كما أشادت جورجيفا بالتعديلات التي تم إدخالها على البرنامج الإصلاحي في مصر، رغم الأعباء الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد في ظل التوترات الإقليمية الحالية، مشددة على ضرورة هذه الإصلاحات سواء عاجلاً أم آجلاً.

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