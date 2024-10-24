الأمم المتحدة تحتفل بيومها العالمي بعنوان: رمز الوحدة والأمل العالمي

تحتفل منظمة الأمم المتحدة بـ “يوم الأمم المتحدة”، في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945، وهذا اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية، حيث بفضل تصديق معظم الدول الأعضاء، بما فيهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، ظهرت المنظمة على الساحة الدولية كمؤسسة دولية رسمية.

تعتبر الأمم المتحدة المنظمة الوحيدة التي تتمتع بشرعية وسلطة عالمية، وتؤثر بشكل كبير في صياغة المعايير الدولية، كما أنها تحمل الأمل لملايين البشر حول العالم في تحقيق مستقبل أفضل، ولا توجد منظمة قادرة مثلها على جمع دول العالم لتحقيق هذه الغاية، ومع تزايد التحديات العالمية، أصبحت الحاجة لتوحيد الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ويعد هذا اليوم السنوي فرصة للتعريف بأهمية خطة الأمم المتحدة المشتركة، وتسليط الضوء على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي شكل الدليل لعمل المنظمة على مدار العقود الماضية.