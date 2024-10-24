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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ريجاس فوتبولا بالدوري الأوروبي

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت
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أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريجاس فوتبولا اللاتفي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة مرموش، اليوم الخميس، نظيره ريجاس فوتبولا على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ريجاس فوتبولا، ضمن العناصر الأساسية التي يعتمد عليها توبمولر، الذي استعان بالعديد من اللاعبين الاحتياط في مباراة اليوم.

يقدم عمر مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين في الدوري الألماني، كما أحرز هدفًا في الدوري الأوروبي حتى الآن من مباراتين فقط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ريجاس فوتبولا اللاتفي

حراسة المرمى: كيفين تراب 

خط الدفاع: كريستنسن - روبن كوخ - أوريلي أميندا - نكونكو 

خط الوسط: إريك إيبيمبي - توتا - محمود داوود - كان أوزان 

وفي الهجوم: عمر مرموش - إيجور ماتانوفيتش.

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