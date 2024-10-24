الأحد.. عزاء والدة الفنان عمرو القاضي بالحامدية الشاذلية

يقام عزاء والدة الفنان عمرو القاضي والموزع الموسيقى ياسر حسنين، الأحد المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتوفيت والدة الفنان عمرو القاضي، صباح اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع جثمانها عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

تخرج عمرو القاضي من معهد الفنون المسرحية عام 2003، وكان أول ظهور لعمرو من خلال برنامج (يالا شباب) بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي، وبعدها اتجه عمرو للسينما بمشاركته بطولة فيلم (الحاسة السابعة) مع الفنان أحمد الفيشاوي في عام 2005، وقدم عددًا من الأدوار المختلفة بين مسلسل الملك فاروق، و الدالي، وشارع عبد العزيز، نابليون والمحروسة.