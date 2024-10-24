تنظيم الاتصالات يغرم “ماونتن ڤيو” 20 مليون جنيه بعد التصالح بشأن المكالمات الترويجية المخالفة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توقيع غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن ڤيو، وذلك بسبب استخدامها غير القانوني لخطوط المحمول في إجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية المعتمدة من الجهاز. وقد وافق الجهاز على التصالح مع الشركة بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية خصوصية المواطنين.

أكدت شركة ماونتن ڤيو أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم تضرر المواطنين مستقبلاً، بما يتماشى مع القواعد التي وضعها الجهاز لتنظيم المكالمات الترويجية. ويأتي هذا التصالح في إطار حرص الجهاز على دعم الشركات العاملة في مصر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات الترويجية المزعجة.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، بما في ذلك الغرامة على شركة ماونتن ڤيو، سيتم توجيهها لتعزيز جودة خدمات الاتصالات في مصر.

وسيتم استخدام هذه الأموال من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز، لدعم مشروعات البنية التحتية التي تضمن وصول خدمات الاتصالات إلى كافة مناطق الجمهورية، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية والنائية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أقر مجموعة من القواعد التنظيمية لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية، حيث تتيح للمواطنين معرفة الجهة المتصلة والحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة واردة من جهة ترويجية (NTRA Alert). كما يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المكالمات الترويجية المجهولة أو التي لا تتبع القواعد التنظيمية عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني للجهاز.