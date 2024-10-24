السوبر المصري.. الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة بمدينة أبوظبي إلى استاد محمد بن زايد، لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.

كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي والتحرك لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

وتحدث كولر خلال المحاضرة عن خطة اللعب، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بالكأس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.

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