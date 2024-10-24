السوبر المصري.. بيراميدز يحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على سيراميكا

حصد فريق بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب آل نهيان في الإمارات.

وتألق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، وتمكن من التصدي لركلة الترجيح الأخيرة ليقود الفريق السماوي الميدالية البرونزية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق أحرز ثنائية بيراميدز عبدالله مجدي مدافع سيراميكا بالخطأ في مرماه ومروان حمدي بينما سجل ثنائية سيراميكا إسلام عيسى وأحمد بلحاج “ضربة جزاء”.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري للأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا