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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تركيا تشن ضربات على مواقع مسلحين أكراد في شمال العراق

قصف مواقع الأكراد
قصف مواقع الأكراد
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شنت تركيا ضربات على مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا أسفرت عن مقتل 12 مدنيا على الأقل، بينهم طفلان، بعد أن اتهمت حزب العمال الكردستاني في هجوم على شركة دفاعية في أنقرة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الخميس إن الضربات الجوية التركية على شمال وشرق سوريا أسفرت أيضًا عن إصابة 25 آخرين. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة أن شخصين على الأقل - أب وابنته – قُتلا في القصف الذي وقع ليلًا على تل رفعت في سوريا. وأصيب العديد من أفراد الأسرة في الهجوم.

وفي وقت سابق، أطلق مسلحان النار على شركة توساش التركية للصناعات الجوية والدفاعية في أنقرة ، وفجرا عبوات ناسفة. 

وقال وزير الدفاع التركي ياشار جولر إن حزب العمال الكردستاني كان وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بما في ذلك المهاجمان، وإصابة 22 شخصا على الأقل. ولم يعلق حزب العمال الكردستاني.

وقال جولر إن 47 هدفا "دُمرت بدقة متناهية" في هجوم جوي في شمال العراق وسوريا. ولم يحدد مواقع الضربة.

 وأضاف أن 29 هدفا ضُربت في العراق و18 في سوريا، دون الكشف عن المناطق المحددة.

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