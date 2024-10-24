السوبر المصري.. غرفة ملابس الزمالك في ملعب محمد بن زايد جاهزة للاستقبال

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صوراً من داخل غرفة ملابس الفريق الأبيض بملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، قبل انطلاق مباراة القمة، التي تجمعهم مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي تستضيفه الإمارات.

ويلتقى الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "استاد محمد بن زايد"، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصرى.

وتأهل الزمالك للمباراة بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المبارة التي جمعت بينهما فى نصف النهائي.

بينما تأهل الأهلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد الفوز بهدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف النهائي.



غرفة ملابس الزمالك

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