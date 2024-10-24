"إكسترا نيوز": غلق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول أي مساعدات حتى الأحد المُقبل

قال أحمد عبد الرازق مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وقطاع غزة: «إن معبر كرم أبو سالم سجل اليوم إغلاق كامل، ولن يعود للعمل مرة أخرى قبل يوم الأحد القادم، ما يجعل أيام العمل الفعلية في معبر كرم أبو سالم، خمسة أيام فقط طوال شهر أكتوبر».

وأضاف «عبد الرازق» خلال رسالة على الهواء: «أن ما دخل من مساعدات إنسانية، أو شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، خلال الشهر الجاري، ما يقرب من 250 شاحنة شاملة شاحنات الوقود التي تتراوح بين 4 إلى 8 شاحنات في اليوم».

وأوضح مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن شهر أكتوبر يعتبر وفق الإحصائيات هو أقل شهر دخل فيها مساعدات لـ «قطاع غزة» منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أنه خلال الشهرين الماضيين دخل ما يقترب من 800 شاحنة من المساعدات، و180 شاحنة وقود للقطاع بينما دخل في هذا الشهر وحتى الأن أقل من نصف هذا العدد.

