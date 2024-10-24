ضبط عامل بالفيوم لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها وبحوزته حوالى 1،550مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة ملكه متخذًا من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها.. وعُثر بداخلها على (1،550 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - كمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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