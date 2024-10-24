ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عامل بالفيوم لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية

ضبط عامل بالفيوم
ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها وبحوزته حوالى 1،550مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى  تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة ملكه متخذًا من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها.. وعُثر بداخلها على (1،550 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - كمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
 بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سشسيشسشي
سشسيشسشي
العاب نارية 1,550مليون قطعة ألعاب نارية تصنيع الالعاب النارية ورشة بالفيوم