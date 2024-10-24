غلق طريق الخارجة الداخلة بسبب انقلاب "تريلا" محملة بالفوسفات

تسبب انقلاب سيارة تريلا محملة بخام الفوسفات بطريق الخارجة الداخلة، منذ قليل في غلق الطريق بالكامل وسط توقف للحركة المرورية، بعد انقلاب حمولتها وتناثر كميات كبيرة من خام الفوسفات بالطريق.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من ادارة النجدة يفيد انقلاب تريلا محملة بخام الفوسفات بطريق الخارجة الداخلة باحدى الوصلات التى يجري العمل بها ورصفها ، مما تسبب في تناثر حمولتها بالكامل وغلق الطريق أمام الحركة المرورية، وتم الدفع بمعدات محافظة الوادى الجديد وأوناش الحماية المدنية لإزالة آثار الحادث بالكامل.

جار تحرير محضر بالواقعة ، وإحالته للنيابة العامه لمبارة التحقيقات وجار رفع آثار الحادث.