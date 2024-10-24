رئيس دمياط الجديدة يتفقد رصف المنطقة الصناعية

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءةوتطويرالطرق والأرصفة والمشايات بالمنطقةالصناعية وإمتدادها بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية.



أوضح رئيس الجهاز، أنه جارى الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمشايات والأرصفة، للعمل على سيولة الحركةالمروريةبالمنطقة.

الصناعية وإمتدادها،حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالي (65%)، بتكلفة إجمالية حوالى (70) مليون جنيه.



وشدد رئيس الجهاز، على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالمواعيد المقررة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه ، وسرعة تأهيل البردورات والأرصفة وإستكمال أعمال الأسفلت .



أضاف رئيس الجهاز، بأن هذه الأعمال تآتى في إطار حرص جهاز المدينة على دعم الإستثمار والمستثمرين، كما تهدف لتوفير بيئة جاذبة للمشروعات التنموية والإستثمار الصناعى بالمدينة .



وفى السياق ذاته، وجه رئيس الجهاز ، الإدارات المعنية بالجهاز، بضرورة تدعيم أعمال الزراعة بالجزر الرئيسية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول بالمنطقة الصناعية وإمتدادها.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، خاصة قطاع الطرق،وتذليل أى معوقات تواجه قطاع الصناعة