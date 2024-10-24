ليام نيسون يعتزل أفلام الأكشن: عمري 72 عامًا ولا يمكنك خداع الجمهور

يخطط النجم الأيرلندي ليام نيسون، لاعتزال أفلام الحركة والأكشن العام المقبل بعد تألق في هذا النوع دام قرابة العقدين.

تحدث المرشح لجائزة الأوسكار إلى مجلة "People" وسخر من اعتزاله النوع الذي أشعل النصف الأخير من حياته المهنية في التمثيل. ففي السبعينيات من عمره، يواصل نيسون أداء مشاهد القتال الخاصة به بمساعدة من المتعاون القديم في الأعمال المثيرة مارك فانسيلو.

وقال نيسون للمجلة: "عمري 72 عامًا، ولابد أن أتوقف عن ذلك في مرحلة ما. لا يمكنك خداع الجمهور. لا أريد أن يقاتل مارك من أجلي في مشاهد القتال".

ورغم أن نيسون لم يحدد بعد موعدًا محددًا لآخر دور له في فيلم أكشن، إلا أنه قال إنه من المرجح أن يكون في عام 2025، مضيفًا: "ربما في نهاية العام المقبل. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب".

في حين يخطط نيسون للتقاعد عن أفلام الحركة في وقت ما في عام 2025، إلا أنه يواصل تصويرها في الوقت الحالي. وقد تم اختياره في وقت سابق من هذا العام للتمثيل مع زاكاري ليفي في فيلم "Hotel Tehran"، وهو فيلم إثارة وحركة جديد من إخراج جاي موشي. وتم تصوير المشروع في أواخر الصيف.