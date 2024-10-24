ننشر أسماء ضحايا حادث طريق بسيون بالغربية

حصلت البوابة نيوز علي أسماء ضحايا حادث طريق قرية "جناج - نجريج" بمركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، الذى نتج عنه مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين من محافظات مختلفة، نتيجة تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ميكروباص، أثناء ذهابهم لحضور مولد ابراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الوفيات والمصابين لمستشفى بسيون المركزى .

أسماء المتوفين، محمد أيمن زكريا شرف الدين، ويبلغ من العمر 28 سائق، ومحمد حامد جعفر 27 عاماً، وأحمد السيد الشناوي 74 عاما، وجثة أخري لسيدة مجهولة الهوية.

وجاءت أسماء المصابين، محمد محمد اسماعيل، 70 عاماً، كسر بالفقرات وكسر مضاعف بالساق، وعمرو أبو الفتوح مسعود 27 عاماً، حجزة بالعناية المركزة، جمال عبد الناصر محمد، جروح قطعية متفرقة، عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد كسر في الحوض ومفصل الفخد.

وعمر خالد عبد الرؤوف، اشتباة نزيف بالمخ، كسر بالضلوع، شريف رمضان البربري اشتباة نزيف بالمخ وكسر بالضلوع، احمد عبد الوهاب عطوة، جروح متفرقة في الجسم، علي اسماعيل كسر مفتوح في الساق الأيسر، ومحمد فتحي عبده 33 عاما كسر بالساق اليمني، وزياد اسامة، شعبان محمد شعبان عطية كسر في الساق اليسرى وجروح قطعية، محمد بسيوني زايد 73 عاماً بجروح قطعية متفرقة.