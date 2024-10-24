نائب محافظ قنا يشهد ختام الدورة التدريبية لمشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب بصعيد مصر

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ختام الدورة التدريبية لمشروع « تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر» بمركز تدريب الكنوز التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، كثمرة للتعاون القائم بين كل من وزارة التنمية المحلية، والشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، وسفارة المملكة الهولندية بجمهورية مصر العربية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International، والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس علاء بكرى نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و وليد صلاح الدين مدير إدارة التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأميرة الصيرفى، قائد فريق المشروع بـ VNG International، وخالد محمد حسن مدير إدارة التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالشركة.

من جانبه، أوضح نائب محافظ قنا، إن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه بصعيد مصر يعكس إلتزام الحكومة المصرية بالعمل على تحسين جودة وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية.

وأضاف "عمر"، أن الهدف من المشروع تمكين المجتمعات المحلية نحو المشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات، وتطوير الأنظمة التشغيلية والإدارية بما يضمن استدامتها على المدى الطويل.

وقال نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة القابضة حريصه على التعاون مع الشركاء الدوليين فى مجالات تعزيز وبناء القدرات لإدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أهمية البرنامج الممول من السفارة الهولندية في نقل وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة في محافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا.

وثمنت مسئولة فريق المشروع، الدور الذى قام به الشركاء على المستوى الوطنى والمحلى فى وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة فى المحافظات المستهدفة ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية. في تحقيق نتائج ومخرجات ساهمت في تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحى وادخال تحسينات ملموسة ومستدامة يمكن تعميمها على خدمات عامة آخرى، مؤكدة أنه تم التركيز خلال تنفيذ الانشطة التدريبية علي مهارات ومعارف هدفها تعميق مفهوم وأليات تنفيذ المشاركة المجتمعية وتحسين عملية الاتصال بين المواطن ومقدمى الخدمات سواء من خلال قنوات الشكاوى واستطلاعات رأى المواطنين فى جودة الخدمات وجمع اقتراحاتهم واحتياجاتهم، بهدف تحسين الخدمة بشكل مستمر.

في ختام الفعالية سلم نائب محافظ قنا، شهادات اتمام الدورة التدريبية لعدد ١٥٠ مستفيدا من المشروع، فضلا عن تسليم ٦ مستفدين شهادات اتمام دورة إعداد غطاسين في المياه العذبة ومياه الصرف الصحي، في إطار تجهيز كوادر جديدة من الغطاسين لدعم فريق الغطس الحالي بالشركة.