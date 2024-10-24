رسميًا.. "كاف" يعلن موعد ومكان حفل جائزة الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وقرر "كاف" أن مدينة مراكش السياحية بالمغرب، ستستضيف حفل جوائز الأفضل يوم 16 ديسمبر 2024، للمرة الثالثة على التوالى.

وتعتبر تلك المرة هى الثالثة على التوالي، التي تستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل كبير أقامة الموسم العام الماضي.

وأكد الكاف فى بيانه الذى نشره اليوم، إنه سوف يعلن فى وقت لاحق، عن موعد بدء حفل توزيع جوائز الأفضل.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.