غزل المحلة يضم يوسف حسن من البلدية

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الخميس، رسميًا تعاقده مع يوسف حسن قادمًا من بلدية المحلة، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وجاء توقيع يوسف حسن على عقود انتقاله إلى غزل المحلة بمقر النادي، بحضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام والكابتن وائل حبيب، مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين.

وانتقل يوسف حسن (26 عامًا) لاعب خط الوسط المدافع إلى غزل المحلة، بعدما سبق له تمثيل أندية كبيرة مثل الزمالك وسبورتنج وبورتو.

وتألق حسن بشكل لافت مع نادي بلدية المحلة في الموسم الماضي، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وكانت هناك أنباء قوية حول اقتراب يوسف حسن من الانضمام إلى نادي الزمالك في أكثر من مناسبة، إلا أن اللاعب فضل في النهاية ارتداء قميص غزل المحلة.

صفقات غزل المحلة

يأتي انضمام يوسف حسن إلى غزل المحلة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، استعدادًا للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبدالملك.

وكان زعيم الفلاحين، أبرم عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق.

وكان نادي غزل المحلة نجح في العودة إلى الدوري الممتاز، بعد منافسة قوية مع فرق أخرى، مثل: بتروجت وحرس الحدود.