تشريح جثة ربة منزل قُتلت على يد زوجها في المعصرة

أمرت نيابة حلوان، بعرض جثة ربة منزل قتلت علي يد زوجها، بمنطقة المعصرة، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد التقرير.

كما أمرت بحبس المتهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



شهدت منطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، جريمة قتل، بعدما أقدم عاطل على قتل زوجته، بعد الإعتداء عليها بعصا خشبية، بسبب شكه في سلوكها.



تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغاً من الأهالي، مفاده مقتل سيدة على يد زوجها.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها كانت متزوجة من المتهم ويدعي "محمود فريد"، ووقع بينهما انفصال، وبعد مرور فترة قام بالزواج عرفيا منها مرة أخرى، إلا أن المتهم شك في سلوك زوجته، واعتدى عليها بعصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، والتحفظ على الآداة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و تباشر النيابة التحقيقات.