"قومي المرأة" يشارك بجناح ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

شارك المجلس القومي للمرأة بجناح علي هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024، والذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار "التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام".

يهدف جناح المجلس إلى إتاحة الفرصة للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن وتسويقها خلال هذا الحدث الهام، حيث تضمن عرض عدد من منتجات تدريبات المجلس الحرفية والتراثية لسيدات من مختلف المحافظات ، وجزء خاص لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى وبالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، والتعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما ضم المعرض أيضًا ركنًا خاصًا ببرنامج نورة ، وركن خاص ببرنامج الشمول المالى وتطبيق تحويشة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان."

تجدر الإشارة الى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية 2024 يهدف الى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .