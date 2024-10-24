نفذا 4 سرقات.. حبس لصوص الشقق السكنية بـ 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.

اعترف المتهمين خلال التحقيقات، بارتكابهم 4 وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية المغلقة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً إدعاء صاحبة الحساب بتعرض شقتها الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة وكذا عدد من الشقق الأخرى بذات العقار للسرقة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية المقطعة).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق المغلقة، واعترفا بارتكاب الواقعة و (4) وقائع سرقة آخرى .. وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.