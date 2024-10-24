نائب رئيس الوزراء ووزير العمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

اصطحب د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، محمد جبران وزير العمل ، اليوم الخميس ، في جولة داخل معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "النسخة الثانية" 2024 (PHDC'24).

والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الفترة من 21-25 أكتوبر 2024، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمرالذي تنتهي فعاليته اليوم.

وخلال جولة وزير العمل فى المعرض ، أعرب عن تقديره لجهود الدولة المصرية والقائمين على تنظيم تلك الفعالية العالمية ، وقال أنها تعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، وبناء قُدراته، وتنمية مهاراته، والوصول إلى توصيات وقرارات هدفها الاستمرار في تحسين جودة حياة المواطن المصري ، والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية له.

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