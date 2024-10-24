"السياحة العربية" تطالب بتأشيرة إلكترونية واستقرار أسعار الفنادق

قال محمد ثروت عضو غرفة شركات السياحة، إن الحركة العربية تواجه بعض المعوقات التي تعرقل زيادتها، ومنها استمرار إلزام السائح العربي بالوقوف في طوابير بالمطار لشراء طابع تأشيرة عند الوصول، وما يتبعه من إهدار للوقت والمجهود بعد رحلة الطيران.

وأضاف رئيس لجنة السياحة العربية السابق بالغرفة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفنادق المصرية يجب أن تشهد استقرارا في الأسعار لفترات طويلة، موضحا أن أسعار الفندق في مصر تتغير حسب كثافة الطلب وقد يكون ذلك في غضون أيام قليلة، ما يجعل شركة السياحة غير قادرة على وضع برنامج محدد للسائح أو عمل حملات ترويجية لفترات طويلة خشية تغير السعر في أي لحظة.

وأكد ثروت، أن مصر استطاعت إزالة الكثير من المعوقات خلال الفترة الماضية لتسهيل توافد السياحة العربية، ومنها توحيد أسعار الفنادق المباعة لشركات السياحة وللمواقع الإلكترونية على حد سواء، لافتا إلى أن تأشيرة السياحة الخمس سنوات لم تطرح للسائحين العرب حتى الآن، علما بأنها سوف تساهم كثيرا في دفع الحركة الوافدة.

وأشار إلى أهمية التواجد في كافة المعارض السياحية الدولية، حتى يتم تذكير الجميع بمقومات مصر، وعرض كافة المنتجات الجديدة، والرد على الاستفسارات، مطالبا بضرورة عمل معرض سياحي دولي سنوي كبير بمصر، ويتم دعوة كافة شركات السياحة والفنادق من العالم للمشاركة، وتكون النسخة الأولى والثانية بأسعار مخفضة تصل لـ50% بأسعار الفنادق والطيران حتى نجتذب كبريات الشركات العالمية.

وأكد أن الشركات العاملة بالسوق العربي تسعى لعقد اجتماع مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لعرض المشكلات والمقترحات بشأن الفترة المقبلة، وسوف يتم عرض أزمة طوابير التأشيرة عند الوصول، ومد خطوط الطيران لكافة النقاط العربية، وكذا تنظيم ليموزين المطار واستقرار أسعار الفنادق لفترات طويلة.