تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزى أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط - تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومطلوب ضبطه فى عدة أحكام قضايا).. وعلى إثر مبادرته بإطلاق النيران حال إستشعاره بالقوات نتج عن ذلك مصرعه، وعُثر بمسكنه على (رشاش جرينوف – 13 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا ورشة غير مرخصة تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية "بداخلها أجزاء وأدوات تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.