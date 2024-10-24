القومى للمرأة يشارك في جلسة "تمكين المرأة والشباب من أجل التنمية المستدامة"

شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة التى جاءت بعنوان "تمكين المرأة والشباب من أجل التنمية المستدامة" خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار "التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام" .

حيث أكدت الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمى علي إيمانها بأن النجاح فى مجال البحث العلمي لن يتحقق بشكل كبير دون تحقيق المساواة بين الجنسين ، موضحة أن الاحصاءات تشير الى ارتفاع نسبة الاناث خريجات كليات العلوم المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة .

كما أوضحت الدكتورة نادية زخاري على أن المرأة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال البحث العلمى ، مدللة على ذلك بالمقارنة بين صورتين فى الماضى والحاضر ، حيث عرضت صورة لمؤتمر سولواي عام ١٩٢٧ تظهر العالمة المصرية سميرة موسي كالسيدة الوحيدة تتوسط الكثير من الرجال الحاصلين علي جوائز علمية هامة ، مشيرة إلي الصعوبات التي واجهتها سميرة موسي كونها فتاة حتى يتم تعيينها مدرس مساعد في الجامعة فى ذلك الوقت، والصورة الأخرى في وقتنا الحاضر تظهر رجل واحد يتوسط عدد كبير من السيدات الناجحات فى مجال البحث العلمى.

تجدر الإشارة الى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024يهدف الى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .