محافظ أسوان يعلن بدء العمل فى مشروع رصف طريق "إدفو - مرسي علم"

مع إنطلاق الموسم السياحى، وفى خبر سار لأهالى أسوان ولزيادة الحركة السياحية أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على البدء فى تنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى بما يعد إستكمالاً لسلسلة النجاحات التى تشهدها عروس المشاتى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية

مؤكداً على أهمية هذا الطريق الحيوى الذى يربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو فى جذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية حيث أن هذا الطريق لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ عام 2002 ، وسيتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادى عبادى بتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه ليحقق بذلك التأمين الكامل للمتردين عليه من المواطنين والأفواج السياحية .

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