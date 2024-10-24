طلب إحاطة للبرلمان بسبب تباطؤ الأعمال في ممشى أهل مصر

قدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب طلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تباطؤ وتأخر افتتاح ممشى أهل مصر بمنطقة قصر النيل.

وقالت " النائبة" في بيان صحفي لها اليوم، إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر، خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزه بنيل مصر، الذي يعشقه ملايين المصريين، مؤكدة أن عدم افتتاح هذا المشروع يهدر الكثير من الملايين على الحكومة.

وشددت على ضرورة سعي الدولة إلى زيادة المساحات المفتوحة للتنزه؛ عبر الاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر، وفقاً للجهود التي تقوم بها الحكومة والتب تحقق نقلة حضارية في المجال السياحي، وهذا تحديداً يسعد الأسر المصرية.

وتسألت "النائبة " عن سبب التباطؤ في الانتهاء من ممشى أهل مصر في منطقة قصر النيل وماسبيرو، خاصة أن الحكومة تقوم بتوفير السيولة المطلوبة لأى مشروع قومى يحقق دخلا لخزينة الدولة أو خدمة للمواطن، مؤكدة أن تأخر مثل هذه المشروعات بهذا الشكل يسبب حالة عدم رضا عند المواطن .

وأشارت " مراد " إلى أن ممشى أهل مصر أصبح لا يمكن الاستغناء عنه فى جميع محافظات مصر خاصة بعد النجاحات العظيمة ومدى سعادة الأسر المصرية بالاستمتاع بنهر النيل، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا المشروع وإزالة العوائق خاصة أن كورنيش النيل يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.

وطالبت "عضو مجلس النواب" بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، لأن الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا للبلد بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة.