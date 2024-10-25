تاون جاس توقع بروتوكولًا مع بنك مصر لتقسيط قيمة توصيل الغاز للعملاء

تنفيذًا لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للغازات الطبيعية لتسهيل إجراءات التعاقد مع العملاء ووضع بدائل للسداد النقدى لمقايسات توصيل الغاز الطبيعى، وقعت شركة تاون جاس بروتوكول تعاون مع بنك مصر كأحد أكبر البنوك الوطنية لتقسيط قيمة هذه المقايسات وفق عدة أنظمة مختلفة تناسب إمكانيات جميع العملاء، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر مع شركة سهولة التابعة للبنك لتقديم نفس الخدمات عن طريق التطبيق الإلكترونى الخاص بها.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، حيث قام بالتوقيع المحاسب محمد الجرف مساعد رئيس شركة تاون جاس للشئون المالية مع إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ومن جانب شركة سهولة الأستاذ أحمد الشنوانى رئيس الشركة، وبحضور عدد من قيادات بنك مصر وشركة سهولة.