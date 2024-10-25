ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تاون جاس توقع بروتوكولًا مع بنك مصر لتقسيط قيمة توصيل الغاز للعملاء

خلال التوقيع
خلال التوقيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنفيذًا لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للغازات الطبيعية لتسهيل إجراءات التعاقد مع العملاء ووضع بدائل للسداد النقدى لمقايسات توصيل الغاز الطبيعى، وقعت شركة تاون جاس بروتوكول تعاون مع بنك مصر كأحد أكبر البنوك الوطنية لتقسيط  قيمة هذه المقايسات وفق عدة أنظمة مختلفة تناسب إمكانيات جميع العملاء، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر مع شركة سهولة التابعة للبنك لتقديم نفس الخدمات عن طريق التطبيق الإلكترونى الخاص بها.


جاء ذلك بحضور المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، حيث قام بالتوقيع المحاسب محمد الجرف مساعد رئيس شركة تاون جاس للشئون المالية مع إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية  ببنك مصر ومن جانب شركة سهولة الأستاذ أحمد الشنوانى رئيس الشركة، وبحضور عدد من قيادات بنك مصر وشركة سهولة.

 

تاون جاس بنك مصر التطبيق الإلكتروني الغاز الطبيعي