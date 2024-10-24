طلب إحاطة لوزير التموين ورئيس حماية المستهلك للرقابة على الأسعار في الأسواق

قدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق، في ظل غياب الرقابة من جانب الأجهزة المعنية.

وأشارت النائبة في بيان صحفي لها، إلى أن أسعار السلع في الأسواق أصبحت في زيادة مستمرة دون رقيب، حتى على أقل السلع والخضار والفاكهة ، التى أصبحت ارتفاعها بشكل جنوني وغير مسبوق، مما يمثل عبء كبير على المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المسؤولين في الدولة بضرورة العناية والمراقبة المستمرة على السلع في الأسواق، حفاظًا على المواطن البسيط الذي أصبح يشكي حاله معظم الوقت خوفا على مصير أبناءه.

وشددت على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية في الدولة للتصدي لجشع التجار وتطبيق القانون عليهم ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح طائلة، على حساب المواطن البسيط الذي اكتوى بنار الأسعار وغلاء المعيشة.