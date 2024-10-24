حركة محليات مرتقبة وتعامل بشفافية ومصداقية مع كل الملفات التى تهم المواطن الأسوانى

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى أسوان، وهو ما تجسد فى الافتتاحات الرئاسية المتتالية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى ، ومن بينها افتتاح محطة بشتيل التى ستساهم فى زيادة حركة الأفواج السياحية ، وكذا التسهيل على حركة المواطنين ، فضلاً عن افتتاح كوبرى ومحور بديل خزان أسوان ، وكوبرى السيل .

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت التحام مباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على الهموم والمشاكل والمطالب الجماهيرية من خلال الجولات الميدانية التفقدية بالمراكز والمدن ، وأيضاً بالعديد من المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، وتحيا مصر ، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الإستثمارية ، والتطوير والتجميل ، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد البنية التحتية ، وغيرها من المشروعات الأخرى التى نستكمل جنى ثمارها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

جاء ذلك خلا اللقاء الدورى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية .

مشيراً إلى أنه يوجد تنسيق مستمر مع اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى بكافة محاور العمل العام ، وخاصة ضبط حركة مركبات التوك توك والتروسيكل والحنطور ، والسيطرة على عربات السيرفيس حسب خطوط السير المحددة لها ، والإلتزام بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها بشكل عادل دون الإضرار بالمواطن أو السائق ، مع إلصاق قيمة التعريفة وخط السير على كل سيارة ، ومراقبة ذلك من إدارات المرور والمواقف ، ووقف الرخصة فى حالة المخالفة لمدة 3 أشهر ، بالإضافة إلى مواجهة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة ، علاوة على إستكمال أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وخاصة بعد إعداد تقرير علمى متكامل عن أسلوب وإدارة المخلفات الصلبة داخل مدينة أسوان لتكون نموذج يتم تطبيقه تدريجياً بباقى المدن .

لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم السيطرة على الأسعار ، كما يتم التنسيق لدعم المجمعات الإستهلاكية وضخ المزيد من السلع ، ونخطط لطرح اللحوم البلدية داخل مراكز ومدن المحافظة بأسعار مخفضة بواسطة مؤسسة حياة كريمة ، وكذا التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لإفتتاح أكبر المولات بمدينة أسوان فى يناير القادم .

وأضاف إسماعيل كمال بأنه تتم مواجهة مشكلة تكرار إنقطاع مياه الشرب ، وأيضاً الكسورات والطفح المتكرر فى شبكات المياه والصرف الصحى حيث نقوم بإستكمال المشروعات الجارية بهذا القطاع الحيوى ، وبالتوازى نواجهة الكسورات أو الطفح فى شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تكاتف الجهات المختلفة ، ويتم الإصلاح والصيانة فى وقت قياسى ، ويتم تعريف المواطنين بالمشاكل للتدخل لوضع الحلول الفورية لها ، وهو ما تم تنفيذه بمحطة الكرور من خلال تنفيذ الخط البديل للقضاء على المشاكل المتكررة فى الكسورات لخط الطرد الرئيسى ، كما تم التنسيق مع قطاعات الكهرباء بتغيير بعض الخلايا التى بها مشاكل ، وتركيب خطوط جديدة للوحات لتدعيمها مثل لوحة فيله ، وهو ما ساهم فى إنتظام التيار الكهربائى والتغلب على الإنقطاع بالعديد من المناطق السكنية ، كما تم التعامل بإحترافية مع مشكلة مياه الشرب الأخيرة من خلال أداء حكومى متميز بإشراف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ليجسد ملحمة وطنية تعبر عن تكاتف وتلاحم الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن الأسوانى والحركة السياحية .

التعامل السريع مع الاستغاثات والمشاكل والمطالب الجماهيرية

لافتاً إلى أنه يتم التعامل السريع مع الإستغاثات والمشاكل والمطالب الجماهيرية التى تنشر على مواقع التواصل الإجتماعى ، ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الإعتمادات المالية لإستكمال مشروعات الطرق الداخلية والسريعة .

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نستكمل ملف التقنين والتصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح حتى الآن إلى 9753 طلب ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 5313 طلب ، موضحاً بأننا نعمل للنهوض بالقطاع السياحى ، وتضاعف نسبة السائحين لزيارة المحافظة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإستغلال المقومات السياحية والمزايا النسبية لأسوان ، وفتح خطوط جديدة للطيران ومنها خط أسوان / الأقصر ، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للسياحة العلاجية ، وإحياء السياحة الرياضية وغيرها من الأنماط السياحية الأخرى ، وقدم المحافظ شكره للجهاز التنفيذى ومسئولى المحليات ومديريات الخدمات على المجهود الذى تم بذله من خلال العمل كفريق متكامل بروح الفريق الواحد ، وبذل قصارى الجهد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها محافظة أسوان ، لنرى فى كل يوم الجديد ، والذى سيكون بمثابة إضافة حقيقية ، وسيساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .

موضحاً بأنه سيتم تنظيم اللقاء الدورى مع وسائل الإعلام كل 3 أشهر للتعرف على أخر المستجدات والجهود والأعمال الجارية فى قطاعات العمل العام المختلفة ، بالإضافة إلى الإستماع إلى المشاكل والقضايا التى تعبر عن نبض الشارع الأسوانى .

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