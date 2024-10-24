بينهم "ذبذبات من غزة".. ثلاثة أفلام عربية بمهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي بفرنسا

تشارك ثلاثة أفلام عربية من توزيع MAD Solutions بمهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي بفرنسا، وهم "ما بعد" للمخرجة مها حاج الذي يشهد عرضه الأول بفرنسا، والمشاركان في المسابقة الرسمية للمهرجان، "ذبذبات من غزة" للمخرجة رحاب نزال، و"وراء الشمس" للمخرج ريان مسيردي.

"ذبذبات من غزة" فيلم وثائقي للمخرجة الفلسطينية رحاب نزال والشخصيات الرئيسية هم أماني عز الدين، موسى ومصطفى سمّور، إسراء أبو عصر، مهند وآلما أبو العطا. وهو فيلم يقدم لمحة عن حياة الأطفال الصم في أراضي غزة الساحلية المستعمرة والمحاصرة بفلسطين، تحكي الأطفال شهادات عن مواجهتهم للقصف والوجود المستمر للطائرات بدون طيار في سمائهم.

أما فيلم "ما بعد"، تدور أحداث الفيلم حول سليمان ولبنى، زوجان منعزلان، يعيشان في مزرعة منعزلة. يهتمون بالأشجار، ويُجرون مناقشات ساخنة ومستمرة حول خيارات حياة أطفالهما الخمسة. وفي أحد الأيام يصل شخص غريب منزلهما ليكشف لنا حقيقة مروعة.

ويشارك في بطولة فيلم "وراء الشمس"، سنية فيدي وباللمن عبدالملك، وتدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تنضم فتاة صغيرة إلى عائلتها في رحلة حنين إلى الجزائر، موطنهم الأصلي، لاستكشاف جذورهم وإعادة اكتشاف ذكريات عزيزة. شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي.