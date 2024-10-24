بنك مصر و"فيزا" يطلقان بطاقة انفينت الائتمانية لتجربة مميزة لحامليها

أعلن بنك مصر بالتعاون مع شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الإلكترونية، عن إطلاق بطاقة "انفينت" الائتمانية خلال حفل أقيم في المتحف المصري الكبير.

حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات، منهم أحمد عيسى وحسام عبد الوهاب، نائبا الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا ومديرها العام في مصر، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات وكبار عملاء البنك والشركة.

يأتي إطلاق هذه البطاقة ضمن استراتيجية بنك مصر لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، بما يعكس التزام البنك المستمر بتطوير خدماته المصرفية.

مزايا بطاقة بنك مصر "انفينت" الائتمانية

توفر بطاقة "انفينت" الائتمانية تجربة مصرفية استثنائية، موجهة إلى شريحة متميزة من العملاء، من خلال:

مزايا حصرية وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات نخبة العملاء.

وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات نخبة العملاء. حلول سداد مرنة تسهّل إدارة الاحتياجات المالية للعملاء.

تسهّل إدارة الاحتياجات المالية للعملاء. تجربة سلسة محليًا ودوليًا ، مع إمكانية الدخول إلى صالات الانتظار بالمطارات حول العالم.

، مع إمكانية الدخول إلى حول العالم. عروض حصرية للسفر والتسوق تمنح العملاء قيمة إضافية في كل معاملة.

تصريحات المسؤولين

قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "تمثل الشراكة بين بنك مصر وفيزا تعاونًا استراتيجيًا يهدف إلى تلبية تطلعات جميع العملاء من خلال توفير منتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أسلوب حياتهم. نلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة باستخدام أحدث نظم المدفوعات الإلكترونية لضمان تجربة مصرفية متميزة."

من جانبها، صرحت ملاك البابا، نائب رئيس فيزا ومديرها العام في مصر:"يسعدنا التعاون مع بنك مصر في تقديم بطاقة 'انفينت'. هذا المنتج صُمّم خصيصًا ليوفر تجربة مميزة للعملاء، ويعكس التزامنا بتوفير حلول مصرفية فائقة الجودة تفتح آفاقًا لا حدود لها أمام حاملي البطاقة."

كما أعرب إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا أن:"بطاقة 'انفينت' تمثل إضافة نوعية إلى خدمات بنك مصر، حيث صُمّمت خصيصًا لتلبية تطلعات العملاء وتقديم تجربة تتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم."

التزام بنك مصر بالتميز المستدام

يواصل بنك مصر تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة بهدف تحقيق التميز والريادة في السوق، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء الاقتصادي لمصر. كما يعمل البنك باستمرار على تطوير منتجاته لضمان تلبية متطلبات العملاء سواء من الأفراد أو الشركات، والحفاظ على مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في مصر.