"PMS" تنهي مشروع تنمية حقل أكتوبر البحري في خليج السويس

نجحت شركة خدمات البترول البحرية (PMS)، الكيان البحري الرائد التابع لقطاع البترول المصري، في إتمام مشروع تنمية حقل أكتوبر البحري التابع لشركة بترول خليج السويس (جابكو).

وتمكنت شركة PMS من تنفيذ أعمال إنزال خطين بحريين بقطر 18 بوصة في أعماق كبيرة ، وربط الخطوط بالمنصات OCTOBER-C وOCTOBER-H، وكذلك المنصات OCTOBER-A و OCTOBER-P، باستخدام تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية عالية بواسطة الوحدة البحرية العملاقة المملوكة للشركة، البارج PMS 12، المتخصصة في أعمال إنزال الخطوط وتركيب المنصات البحرية.

كما أكملت PMS المراحل النهائية الخاصة بربط الخطوط المنفذة بالمنصات البحرية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة والتسليم النهائي بواسطة الوحدات البحرية PMS MAYO والبارج PMS 17.

يهدف المشروع إلى تعظيم إنتاج شركة بترول خليج السويس جابكو من الزيت الخام في حقل أكتوبر البحري .

ويعكس المشروع الاستراتيجية المتطورة لشركة PMS وتطبيقها لأعلى معايير الجودة والسلامة في كافة أعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة PMS تحقق نجاحات كبيرة في تنفيذ مشروعاتها الجارية، والتي تشمل مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق لشركة البرلس للغاز، ومشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة بتروويب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لشركة بترول خليج السويس (جابكو)، مثل مشروع تنمية حقل شمال صفا ومشروع تنمية الحقول الجنوبية برأس العش في خليج السويس، ومشروع تنمية حقل GG للشركة العامة للبترول، وغيرها من المشروعات الأخرى .