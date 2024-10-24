تقدم 3670 حافظا للقرآن ومبتهل للمنافسات المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الخميس، عن تقدم 3670 متسابقا محليا، وذلك منذ الإعلان عن فتح باب التقدم، عقب موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على اطلاق النسخة الثامنة من المسابقة التي تحمل أسم الشيخ محمد صديق المنشاوي - رحمه الله - والتي تقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة.

تقدم 3670 حافظاللقرآن ومبتهل للمنافسات المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على المسابقة، أن 3670 متسابق أرسلوا مقاطع صوتية على الإيميل الخاص بالمسابقة، وذلك في فروع: حفظ القرآن كاملا بروايتين، والإنشاد والابتهال الديني، والناشئة، والأصوات الحسنة، لافتا أن هناك فرع جرى استحداثه للعام الأول وهو من أصعب الفروع وهو الحافظ المتفقه، وتقدم له 80 متسابق ولا يزال الباب مفتوحا للتقديم لهذا الفرع، مع عدم قبول متسابقين جدد في باقي الأفرع.

وتضم لجنة التحكيم كل من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ العالمي عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور حسام صقر، قائد فريق الانشاد بالأوبرا، والدكتور أحمد عبده، منشد العرب، وسوف تنعقد اللجنة بداية من 1 نوفمبر وحتى من الشهر نفسه لسماع المقاطع المقدمة والبالغ عددها 3670، على أن يؤهل من بينهم 450 متسابق للتصفيات المحلية المؤهلة للدولية.