ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو يوسف ومي عز الدين يفتتحان موسم الرياض بـ “قلبي وأشباحه”

عمرو يوسف
عمرو يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح النجم عمرو يوسف، موسم الرياض المسرحي يوم 29 من أكتوبر الجاري، بمسرحيته “قلبي وأشباحه” والتي تشاركه بطولتها النجمة مي عز الدين.
ويشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)،   ويخرجها محمد محمدي، وستعرض على مسرح بوليفارد وحتى يوم 2 نوفمبر.

على صعيد آخر يواصل النجم عمرو يوسف بدأ تصوير درويش  منذ أسبوعين، الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول الى بطل شعبي بالصدفة.
 

قلبي واشباحه عمرو يوسف موسم الرياض