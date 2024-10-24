عمرو يوسف ومي عز الدين يفتتحان موسم الرياض بـ “قلبي وأشباحه”

يفتتح النجم عمرو يوسف، موسم الرياض المسرحي يوم 29 من أكتوبر الجاري، بمسرحيته “قلبي وأشباحه” والتي تشاركه بطولتها النجمة مي عز الدين.

ويشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي، وستعرض على مسرح بوليفارد وحتى يوم 2 نوفمبر.

على صعيد آخر يواصل النجم عمرو يوسف بدأ تصوير درويش منذ أسبوعين، الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول الى بطل شعبي بالصدفة.

