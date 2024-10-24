حزب الله يوسع دائرة الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله يوسع دائرة الاشتباكات المعهودة التي بدأها بعد الثامن من أكتوبر، بما يعتبر ترجمة فعلية لعملية الانتقال من الإسناد والدفاع والهجوم إلى مرحلة قتالية جديدة كما قالت بيانات حزب الله قبل فترة.

وأضافت «السلامين»، خلال تغطية للقناة، أن هناك تصعيدا في أعداد الرشقات الصاروخية، التي كانت تطلق من جنوب لبنان نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا عند مستوطنات الحدود الشمالية الملاصقة لجنوب لبنان.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنَّه تمّ رد 100 رشقة صاروخية منذ ساعات الصباح تجاه مستوطنات الحدود الشمالية، ووصلت في صداها إلى أبعد من ذلك، موضحة أنَّ الاحتلال استخدم صواريخ متوسطة المدى، إذ أن صفارات الإنذار قد دوت في حيفا وعلى أطراف خليجها، وأيضا عكا تحديدا في المنطقة الصناعية، لافتًا إلى أنَّ منطقة نهاريا كانت من أكثر المناطق التي تعرضت لهذه الرشقات الصاروخية، وأن الرشقة الأخيرة كانت تحمل 50 صاروخا، التي شنت من جنوب لبنان.