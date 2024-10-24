ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك مصر يرفع أسعار الفائدة على الودائع والحسابات الدولارية

بنك مصر
بنك مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفع بنك مصر اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بالدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز 0.37%، ليترواح العائد السنوي على الحساب ما بين 2.60642% حتى 3.00642%، كما رفع البنك أيضاً العائد السنوي على الودائع بالدولار الأمريكي لتصل إلى %3.85642.

ويتيح البنك فتح حسابات التوفير بالدولار بحد أدنى 100 دولار، كحد أدني للرصيد، ويفرض بنك مصر رسوماً تصل إلى 5 دولارات على فتح الحساب، ونحو 3 دولارات كمصاريف إدارية ، وما يعادل 10 جنيهات شهريا في حال نزول الرصيد عن الحد الأدني.

وقرر بنك مصر في وقت سابق خلال الشهر الجاري، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار بالدولار، بنسبة 0.5%، لتصل إلى 8.50% على شهادة القمة الدولارية، ولـ 6.50% على شهادة ادخار إيليت بالدولار.

بنك مصر أسعار الفائدة على الودائع أسعار الفائدة على الودائع والحسابات الدولارية الحسابات الدولارية رفع الفائدة