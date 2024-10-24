بنك مصر يرفع أسعار الفائدة على الودائع والحسابات الدولارية

رفع بنك مصر اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بالدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز 0.37%، ليترواح العائد السنوي على الحساب ما بين 2.60642% حتى 3.00642%، كما رفع البنك أيضاً العائد السنوي على الودائع بالدولار الأمريكي لتصل إلى %3.85642.

ويتيح البنك فتح حسابات التوفير بالدولار بحد أدنى 100 دولار، كحد أدني للرصيد، ويفرض بنك مصر رسوماً تصل إلى 5 دولارات على فتح الحساب، ونحو 3 دولارات كمصاريف إدارية ، وما يعادل 10 جنيهات شهريا في حال نزول الرصيد عن الحد الأدني.

وقرر بنك مصر في وقت سابق خلال الشهر الجاري، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار بالدولار، بنسبة 0.5%، لتصل إلى 8.50% على شهادة القمة الدولارية، ولـ 6.50% على شهادة ادخار إيليت بالدولار.