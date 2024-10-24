السوبر المصري.. التعادل بهدف يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وسيراميكا

حسم التعادل بهدف نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المقامه حاليا على ملعب آل نهيان في الإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع والميداليه البرونزية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

تقدم سيراميكا كليوباترا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 20 وادرك بيراميدز التعادل عن طريق عبدالله مجدي مدافع سيراميكا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 34.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري للأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.