القومى للمرأة يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج "نورة" بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة

شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة رفيعة المستوى حول برنامج " نورة " وتعزيز معلومات الصحة الإنجابية للأمهات وتقديم الخدمات للفتيات المراهقات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024.

شهدت الجلسة حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، آن شونائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق بمصر وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جوديث بروس،محللة سياسات.

حيث أكد الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس، أن برنامج نورة يمثل جميع فتيات مصر، ويتضمن مكون تكنولوجيا المعلومات مما يساهم فى تمكين الفتيات، مؤكدا أهمية نشر الوعى لدى النشء من الفتيات باهمية تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من نسبة البطالة وزيادة نسبة العمل اللائق من خلال زيادة الاستعداد لوظائف المستقبل التى سوف تختلف عن وظائف الحاضر، مشددا على أن تكنولوجيا المعلومات تعد مصدر للمعرفة والمعلومات الرئيسية المتعلقة بالصحة الإنجابية وكل ما يتعلق بصحة الفتيات والسيدات، واختتم كلمته بالتأكيد على أنه سيتم إطلاق برنامج نور لتمكين الفتيان.

تجدر الإشارة الى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024يهدف الى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .