حبس متهم بسرقة موتوسيكل في باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، بحبس متهم بسرقة دراجة نارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة به.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجة نارية بباب الشعرية وضبط مرتكب الواقعة.

وتعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة الدراجة النارية الخاصة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (عامل – مقيم بدائرة القسم)بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته حال تركها أمام منزله . بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزته الدراجة النارية المبلغ بسرقتها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.