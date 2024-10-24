بمشاركة 50 شركة مصرية.. افتتاح معرض coverex للمفروشات والسجاد بمدينة نصر

افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الخميس، معرض coverex للمفروشات والسجاد، والذي تستمر فعالياتة لمدة 4 أيام بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

شارك في الافتتاح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد الديب، رئيس الاتحاد العربي للمعارض، وأشرف العدوى، مدير الشركة المنظمة للمعرض.

وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة تعمل على تطوير صناعة المعارض لمواكبة التطورات العالمية، إذ تهدف تلك الصناعة على تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للخارج ونمو معدلات التصدير، خاصة بعد عودة مصر لمنظمة الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات "اليوفي"، كمنظمة كبرى عالمية تضم أكثر من 90 دولة أعضاء بالمنظمة.

وتابع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، خلال افتتاح المعرض، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تنظيم معارض متخصصة في صناعة المسنوجات خاصة أن مصر تتميز بالقطن ذات الجودة العالية والمطلوبة على مستوي العالم، إذ تعد مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات على مستوي العالم.

وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن معرض coverex للمنسوجات يضم أكثر من 50 شركة متخصصة في تلك الصناعة، والتي تمثل بداية تمهيدًا لمساندة تلك الشركات لدخول الأسواق الخارجية خاصة السوق العربي والخليجي، وتشجيع الصناعة الوطنية.

وقال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات، على هامش الافتتاح، إن الهيئة تعمل على تيسير حركة التجارة للوصول لمستهدفات خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا.

وأضاف النجار، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تقديم خدماتها بشكل مستمر لنمو قطاع المسنوجات، خاصة من خلال منظومة

"سابر السعودية"، والتي تعمل على تسهيل عمليه دخول الشركات المصرية في صناعة المفروشات والنسيج للسوق السعودي، عبر تلك الآلية مع تقديم الدعم لها.

ولفت إلى أن الهيئة تقدم أيضًا خدماتها عبر إصدار شهادات البيع الحر، وإصدار شهادات الجودة من خلال الفحص المعملي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تهدف لتيسير حركة التجارة ودخول الأسواق الخارجية، وضمان جودة المنتج المحلي.

ويفتح المعرض أبوابة مجانًا للجمهور بدءًا من اليوم الخميس الموافق 24 حتى الأحد 27 أكتوبر من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساءً.

ويعد المعرض أول فعالية متخصصة في قطاع المفروشات والمراتب والسجاد ويضم مجموعة من خبراء ورواد الصناعة في قطاعات صناعة المنسوجات المختلفة والتي تعرض أكثر من 1000 موديل من أرقى أنواع المفروشات والمراتب والسجاد للشركات الوطنية.