وقوع شهيد باستهداف من طائرة استطلاع على دوار زايد في بيت لاهيا شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بسقوط شهيد إثراستهداف من طائرة استطلاع على دوار زايد في بيت لاهيا شمال غزة.

وشهدت عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس قصفا إسرائيليا عنيفا وإطلاقا مكثفا للنار وانفجارات متفرقة.

وفي سياق متصل، أصيب فجر اليوم الخميس عدد من أفراد الإنقاذ جراء قصف إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة مسيرة استهدفت 3 من طواقم الإنقاذ ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات إسرائيلية متواجدة في منطقة الشيخ زايد، اعتقلت 5 من طواقم الإنقاذ العاملة في تلك المنطقة.

كما استهدفت دبابات إسرائيلية مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال قطاع غزة وأضرمت النيران فيها.